Změna na pozici šéfredaktora Games.cz

10. 3. 2025 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tak ten den přišel! Po osmi letech u kormidla přišel čas předat jeho řízení. Nebo spíš klávesnici. Popravdě řečeno, tenhle krok jsem plánoval už před více než rokem, ale turbulentní změny v rozpočtu a složení redakcí Tiscali Media mne přiměly ještě zůstat na místě, stabilizovat Games.cz a předat je v jiném než nouzovém stavu.

Což se nyní splnilo a já mohu s klidným svědomím dát velení Šárce Tmějové. Ta je na Gamesech o pár měsíců déle, než já jsem byl šéfredaktor, poslední rok a půl fungovala jako můj zástupce a jsem si jistý, že web předávám do zkušených rukou. Nicméně, mě se jen tak nezbavíte, protože můj přesun je jen v rámci struktury Tiscali. Budu se z pozice šéfa obsahu naplno věnovat rozvoji všech redakcí našeho vydavatelství a dohlížet na jejich další expanzi.

Znamená to i, že se tu pořád bude setkávat s mými články a stále uvidíte můj obličej ve videích a Fight Clubech, to první možná v trochu menší frekvenci. Na druhou stranu, budu mít snad o něco víc času na recenzování a psaní témat, takže ne, ještě se mne nezbavíte. Vídat ale asi postupně začnete i nějaká nová jména, protože přišel čas Games.cz zase trochu rozšiřovat a osvěžovat. To ovšem nechám už na nové šéfredaktorce.

Hodně štěstí a trpělivosti, Šárko.

Aleš Smutný

Když jsem se před osmi lety přichomýtla k redakci jako externistka, nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu stát v jejím čele. Games.cz tehdy vypadaly úplně jinak – nejen vizuálně, ale zejména složením redakce i způsobem, jakým jsme o hrách psali. Byla jsem nováček v týmu plném lidí, které jsem roky obdivovala. S nimi jsem se učila, rostla a postupně se propracovala od recenzentky přes editorku až po zástupkyni šéfredaktora. A dnes tu stojím jako jeho nástupkyně.

Po osmi letech pod Alešovým vedením začíná pro Games.cz nová kapitola. Nejprve je ale na místě poděkovat nejen jemu, ale i jeho předchůdcům, stejně jako mým současným i bývalým kolegům a přispěvatelům. Bez vytrvalé spolupráce, zkušeností, času a píle spousty talentovaných lidí, kteří redakcí za ta léta prošli, by to zkrátka nešlo a je mi ctí na jejich úsilí navázat. Jak už Aleš napsal, on sám neodchází nikam daleko, i nadále zůstává součástí redakčního ekosystému a bude přispívat svými články a názory.

Stejně jako krušnými časy prochází celý herní průmysl, prošli jsme si v posledních dvou letech turbulencemi i my. Nechci sklouzávat ke korporátním frázím o výzvách, které dnešní doba přináší, ani ke stěžování, jak to má tradiční herní žurnalistika těžké. Zůstávám nenapravitelnou optimistkou, která věří, že si v současné internetové záplavě krátkých videí, nekonečného scrollování na sociálních sítích a hromadách výplňového textu vygenerovaného umělou inteligencí rádi i v budoucnu vyhradíte svůj čas a pozornost pro čtení a sledování herního obsahu, který neklouže jen po povrchu.

Co bude dál? Chci, aby Games.cz zůstaly místem pro kvalitní herní žurnalistiku, kde si noví i stávající fanoušci a kritici videoher najdou svůj prostor. Víc autorského obsahu, víc hlubších témat, která budou stát na osobních zkušenostech a znalostech našich redaktorů a redaktorek. Nebudeme jen přepisovat tiskovky nebo honit rychlost, když raději nabídneme neotřelý úhel pohledu. Pochopitelně zachováme také tradici podcastu Fight Club, stejně jako repertoár čas od času doplníme dalším videoobsahem.

Plánujeme rozšířit tým a přivítat nová jména, ale taky se častěji ohlížet po těch starších. A pokud vy sami náhodou přemýšlíte o tom, že byste o hrách chtěli psát, zejména recenze a témata, dvířka mé mailové schránky jsou otevřená.

Games.cz mají za sebou turbulentní období, ale teď je čas dívat se dopředu. A já se těším, že ten další kus cesty půjdeme společně – s novými i stávajícími členy redakce, s vámi, našimi čtenáři a čtenářkami, a s respektem k odkazu, který tu zanechali ti před námi. Doufám, že nám i nadále zachováte přízeň, protože bez vás by tahle práce neměla smysl.

Šárka Tmějová

Šéfredaktorka Games.cz