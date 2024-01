Vše nejlepší do roku 2024 vám přeje redakce Games.cz

1. 1. 2024 10:27 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Uffff, to byl tedy rok. Letos jsme se v práci i mimo ni rozhodně nenudili. Po herně poněkud anemickém roce 2022 vzal letošek…pardon, už vlastně loňský rok, naše stroje a tedy i naši redakci útokem. Už v jeho půlce jsme si přišli, že tedy by mohly být Vánoce, ale kdepak, další, ještě větší cunami nás čekalo. Nakonec jsme se dočkali vskutku excelentní nálože, kterou jsme zvládli systematickou prací zlikvidovat, byť někteří z nás budou vyzobávat hry roku 23 ještě v tom následujícím.

Nutno říct, že ačkoliv se trochu obáváme, zda bude rok 2024 dostatečně plný her, minimálně první dva měsíce budou pořád ještě nadupané a plné zajímavých a velkých her. No a nás v redakci čeká další rok, ve kterém se zase budeme snažit překonat ten předchozí, kromě spousty článků připravovat i video obsah a pokud možno jej dále rozšiřovat. Je otázka, zda trumfneme počet recenzí, protože jsme jich v roce 2023 stihli neskutečných 184!

Každopádně, na bilancování ještě bude čas. Teď jsme vám chtěli hlavně popřát vše nejlepší do nového roku, abyste do něj vkročili správnou nohou a měli spoustu úspěchů v herním i osobním životě. Vzhůru do 2024!