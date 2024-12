Vše nejlepší do nového roku vám přeje redakce Games.cz!

31. 12. 2024 10:38 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Rok 2024 je za námi, a i když byl na hry bohatý, a hlavně jeho konec bodoval ve spoustě žánrů, v redakci na něj nebudeme vzpomínat s láskou. Změny v redakci jsme už probírali mnohokrát, nikoho z nás nepotěšily a pořád je cítíme jak v pracovní, tak osobní rovině.

Společně si tak do nového roku můžeme přát především opačné trendy a pak samozřejmě pořádnou záplavu dobrých her. Takový únor vypadá na solidní cunami, mimo jiné i proto, že vyjde druhý Kingdom Come a nebo nová Civilizace. Čeká nás snad i představení Nintendo Switch 2 a spousta oznámení, ať už od Sony, Microsoftu nebo Nintenda, tak i na Summer Game Festu.

Každopádně, k našim očekáváním, která od následujícího roku máme, se ještě vrátíme. Vám, naši milí čtenáři, přejeme to nejlepší do nového roku. Spoustu dobrých her, co nejvíc klidu a pohody, spokojenost v osobním i pracovním životě a samozřejmě to zdraví.