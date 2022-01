Vše nejlepší do nového roku přeje redakce Games.cz

31. 12. 2021 16:39 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Rok 2021 je za námi a určitě si můžeme s klidem říci, že z herního hlediska to nebyl ten nejnabitější. Slovo „odklad“ jsme slyšeli často a spousta her, na které jsme se těšili se přesunula s vydáním na jindy. To ale znamená jediné! S úderem půlnoci se budeme moci těšit, že letos vyjde řada skvělých her. Možná dokonce Bannerlord konečně opustí early access :)

Každopádně jsme vám ale chtěli z redakce Games.cz poděkovat za vaši celoroční přízeň a popřát vše nejlepší do roku 2022. Snad už nebudeme zkoušet Plague, Inc v reálu, Ragnarok zůstane jen v podtitulu nového God of War a vše se vrátí trochu víc do normálu. Doufáme, že se vám splní vaše herní přání a že vás i nás čeká herně nadupanějších a celkově optimističtějších 365 dní. Opatrujte se.