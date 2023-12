Veselé Vánoce přeje redakce Games.cz!

24. 12. 2023 9:45 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Rok se s rokem sešel a některým z nás (Alešovi) přijde, že je to jen pár týdnů, kdy psal tohle přání naposledy. Nicméně, Země zase udělala jeden level a vy snad už sedíte v klidu domova u stromku, televize, počítače, knížky… A pokud ne a zrovna třeba cestujete za rodinou, ať je to cesta příjemná a pohodlná. Obzvláště letos vám chceme popřát co nejvíc pohody, štěstí a relaxu. Ať už budete dělat něco spojeného s hrami a nebo si dáte vánoční pauzu, hlavní je, abyste se měli dobře.

Pokud vám Ježíšek nadělí pod stromeček nějakou hru, pořádně si ji užijte a klidně se s námi podělte, co herního i neherního jste dostali! A prožijte svátky tak, jak se vám bude líbit nejvíc. Takže… pěkně nohy na stůl, cukroví vedle sebe a do ruky čaj, kafe, svařák, vaječňák… Cokoliv je libo.

My uděláme to samé, a i když na Gamesech budou vycházet Best of články a občas možná něco dalšího, do plného provozu přejdeme zase 2. ledna.

Mějte se krásně a opatrujte se.

zdroj: vlastní