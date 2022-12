Veselé Vánoce přeje redakce Games.cz!

23. 12. 2022 20:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Trochu zákeřně se letos Štědrý den připlížil rovnou na sobotní přepadovku, ale my doufáme, že už máte relativní klid a připravujete se na příchod Ježíška (či jakékoliv jiné bytosti, kterou uctíváte a která vám přinese dárky, třeba vaší partnerky či partnera) bez zbytečného stresu. Celá redakce vám chce touto cestou popřát krásný Štědrý den, veselé Vánoce, co nejvíce klidu a pohody, relaxu a odpočinku. Samozřejmě dost času na hraní a pod stromečkem i nějakou tu hru a nebo alespoň něco s hrami spojeného.

Mějte se rádi, mějte rádi hry (každým rokem se nám jejich nabídka rozšiřuje víc a víc) a užijte si co nejvíc sváteční atmosféry, a to po svém, jak to nejvíc vyhovuje vám. My si dáme týdenní pokoj a klid, kdy budou na Games.cz vycházet další články ze série Best of 2022 a možná občas nějaký ten tematický, ale klasické novinky si dají pohov, stejně jako většina herního průmyslu. Aleš vyhrožuje, že na Nový rok napíše nějakou zdravici, ale v plném nasazení se opět uvidíme 2. ledna.

Vše nej vám přejí Aleš, Šárka, Adam, Vašek, Alžběta, Pavel, Patrik a Jiří.