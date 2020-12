Redakce Games.cz vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok!

24. 12. 2020 8:07 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Cukroví je napečeno, dárky zabaleny a ty nejlepší hry roku vybrány a sepsány. V příštích dnech se skrz sérii článků setkáte s výsledky našeho Best of 2020, nyní nezbývá než popřát vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků, bohatou nadílku, dost času na hraní a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

Děkujeme, že jste nám i v uplynulých náročných 12 měsících zachovali přízeň a těšíme se, že se s vámi i napřesrok budeme vídat v diskuzích, na chatu a snad i osobně. Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí Aleš, Vašek, Adam, Šárka, Bětka, Patrik, Jirka a Pavel! Ti si pro vás připravili přání rovnou ve formě videa a jak vidíte, každý to pojal po svém...:)

Mějte se krásně!