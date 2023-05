Co čekáme od zítřejší PlayStation Showcase?

23. 5. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

E3 se letos nekoná, a tak si musíme vystačit s tím, co si pro nás vydavatelé připravují jednotlivě. První vlaštovkou v nadcházející nadupané sezóně je v letošním roce Sony, která svou tiskovou konferenci chystá už na zítřejší večer. Co bychom na PlayStation Showcase chtěli vidět my a co čekáme, že se na ní skutečně ukáže?

Aleš Smutný

Chtěl bych hlavně a především velkolepou herní tiskovku, na které se ukážou velké tituly, a to v mixu jak výhledu do budoucna, tak těch, které si zahrajeme v dohledné době, třeba v budoucích dvanácti měsících. Protože, přiznejme si, slibem už v dnešní době často zarmoutíte. Je podle mne jasné, že se ukáže Spider-Man 2, protože to je pro Sony sázka na jistotu a ve spojení s blížící se premiérou Across the Spider-Verse půjde o fungující synergii. Asi bych se vsadil, že se připomene i blížící se Final Fantasy XVI, ale radši už přejdu do oblasti divokých tipů a doufání.

zdroj: PlayStation

Myslím, že by Hideo Kodžima mohl představit svoji novou hru, byť je zároveň možné, že si tohle odhalení schová na Summer Game Fest ke svému kamarádovi Geoffovi Keighlymu. Další z PlayStation exkluzivit se ukáže na PC. Příčetnější odhad říká Ghost of Tsushima, možná i s oznámením dvojky, ale já budu spíš držet palce kompletnímu remaku Bloodborne na PC a PlayStation 5 od Bluepointu, ve stejné péči, jaké se dostalo Demon’s Souls. A samozřejmě, líbal bych ruce za novou Killzone, ale to je celkem jasné, že se nestane. Takže, milé Sony, chci toho Kodžimu, remake Bloodbornu a… budu vlastně spokojený.

Ondra Partl

Hlavně ty komiksovky! Zatímco na poli média filmovo-seriálového Marvelu dochází dech a nejnovější Strážci galaxie jsou spíše výjimkou než vyhlídkou na lepší časy, tak ve videoherních vodách naopak dochází k jemné renesanci. Proto očekávám, že v pořádné akci konečně uvidíme druhého Spider-Mana, kde Peter, Miles i Venom udělají pořádný bordel a rovnou oznámí, že se na ně můžeme těšit letos na podzim.

V tandemu s pavoučími hrdiny by navíc mohl dorazit ostrobřitý Logan a pořádně nám předvést, na co všechno se můžeme v jeho hře těšit. Leč vydání pravděpodobně bude ještě tak dva roky vzdálené, proto bych si na jeho účast příliš nevsázel.

zdroj: Sony

Co by mi ale udělalo radost nesmírnou, a zároveň spadá do kategorie „pravděpodobné“ (i když zvěsti tvrdí, že se tak nestane), je oznámení Ghost of Tsushima 2. Stále se dle mého názoru jedná o jednu z nejlepších exkluzivit pro PlayStation, takže pokračování samurajské pouti Džina Sakaje bych si nechal naservírovat rovnou. Zastudena i zatepla. Stejně tak doufám, že se nám konečně ukáže něco nového ohledně Bloodborne. Utopickým snem by přirozeně bylo pokračování, ale i tím remakem od Bluepointu bych v této době vzal zavděk. Mezi reálné počítám taktéž přítomnost remaku druhého Silent Hillu nebo představení PlayStation 5 Pro/Slim.

Kdybych se ale mohl zasnít, hrozně bych si přál, aby Sony na scénu vrátilo zpátky sérii Killzone. A nikoliv v té nablýskané podobě, kterou ukázal Shadow Fall, ale v tom depresivním špinavém stylu prvních tří her. A samozřejmě, kdyby se do výčtu přihodila nějaká zcela nová velká značka, také bych se nezlobil.

Adam Homola

Na nový streamovací PS Cloud je ještě brzo, stejně jako na případné PS5 Slim/Pro. Nečekám je tak ani jako hlavní téma show, ani jako „nečekané“ překvapení na závěr. Takže, hry. A navzdory všem těm zajímavým možnostem, na které jsem upřímně zvědavý (Wolverine, live service akce, Bungie, nějaký luxusní remake…), chci jen jedno: Ghost of Tsushima 2.

Vím, že Jeff Grub nedávno tvrdil, že hru na PlayStation Showcase asi neuvidíme, ale i takový insider se může mýlit, případně se plány mohou změnit. Od vydání prvního dílu uplynuly už tři roky, a tak by byl na oznámení nejvyšší čas. Letos oznámit, příští rok vydat…

Ghost of Tsushima musí být pro Sony jedna z nejcennějších značek, podobně jako se jí velmi rychle stal Horizon. Nová značka, nový svět, povedené prakticky po všech stránkách a navíc ještě úspěšné. Další díl je tedy víceméně jistotou.

Vývojáři by měli na čem stavět, tudíž na nový díl nepotřebují deset let a hlavně je i co zlepšovat. Svět prvního dílu, jakkoliv nádherný a funkční, byl co do aktivit a vedlejších činností relativně prázdný, nemluvě o absenci nějakých zajímavých podpůrných mechanik typu lov, nebo volnočasových aktivit. Potenciál na přifouknutí je tady obrovský.

Zajímavé bude sledovat i grafickou stránku, neboť Ghost of Tsushima byla sice nádherná, ale pořád to byla hra z minulé generace konzolí, běžící na teď už 10 let starém hardwaru. Director’s Cut pro PS5 s technickým stavem sice něco málo udělal, ale premisa nové hry od Sucker Punch od základů vyvíjené pro současnou generaci, nijak nebržděná tou starou, je nesmírně lákavá.

Ghost of Tsushima 2 tak bude mojí nejočekávanější novou hrou od Sony i ve chvíli, kdy na PlayStation Showcase nakonec třeba ani nebude. Vsadil bych boty, že se na ní dělá a oficiální oznámení je jen otázkou času.

Jakub Malchárek

Dvě slova: Metal Gear! Už delší dobu se v kuloárech šušká o remaku Metal Gear Solid 3: Snake Eater, a protože jde o můj zdaleka nejoblíbenější díl špionážní série, bohatě by mi stačilo oznámení o ikonickém prequelu ke všem těm patáliím Big Bosse. Když Konami není schopné se svými značkami rozumně nakládat, ale rozšouplo se alespoň udat remake Silent Hill 2 Bloober Teamu, proč by nemohli MGS hodit třeba takovým Bluepoint Games?

Seznam očekávaných titulů by samozřejmě mohl být delší: Chtěl bych nějaké first-party tituly na VR, na kterém se mi akorát usazuje prach. Mimochodem, kde je Beat Saber?! Patch pro současnou generaci a případný PC port Bloodborne by taky určitě nebyl k zahození. Když už jsme u těch soulsborne her, tak nějaké info o chystaném DLC k Elden Ring by taky nebylo k zahození, což?

Budu trochu hipster a abych neopakoval predikce kolegů, vynechám Spider-Mana 2, Wolverina i Ghost of Tsushima. Z bot by mě vystřelila ukázka z Dragon’s Dogma 2, protože předchozí díl jsem miloval na PS3 i Switchi a nějaké velké, krásné fantasy RPG v otevřeném světě mi na PS5 citelně chybí, byť tuhle mezeru alespoň na čas brzy zaplácne Final Fantasy XVI.

Pavel Makal

Očekávání jsou velká, přeci jen od poslední pořádné PlayStation Showcase uplynulo mnoho vody. Přesto se snažím své předpoklady mírnit a rozměrné vzdušné zámky si nebuduju. Celou akci podle mě otevře gameplay trailer na Spider-Mana 2, jedinou letošní potvrzenou podzimní exkluzivitu od Sony. Je ale načase, abychom se dozvěděli víc o plánech na další roky, takže své projekty by měla ukázat prakticky všechna interní studia. Sucker Punch se možný vytasí s další Tsushimou, jakkoli bych od nich raději viděl nové Infamous.

zdroj: Sony

Na Santa Monicu je po Ragnaroku určitě ještě brzy, naopak Naughty Dog by se měli vytasit s ukázkou multiplayerového The Last of Us, případně s novým Uncharted. Nepřekvapilo by mě, kdyby Kodžima naservíroval další obskurní trailer na DS2, upřímně by mi ale větší radost udělalo naplnění drbů, že Sony převezme některé význačné IP od Konami, jmenovitě Castlevanii a Metal Gear. Když už o tom mluvím, ukázka z hraní remaku Silent Hillu 2, případně nějaké nové informace o Silent Hill f, těmi by mě vyloženě potěšili.

Mistři remaků z Bluepoint Games si vůbec poprvé kutí vlastní projekt, na který už bych se také rád podíval, osobně mě ale zajímá i část prezentace věnovaná PSVR2, protože od launchové nabídky tenhle kus hardware spí. Naopak vůbec nevěřím na jakékoli zmínky o silnější verzi PlayStationu 5, na to máme ještě čas. Čekám ovšem oznámení dalšího PC portu, nejpravděpodobnější se jeví tři roky starý Ghost of Tsushima, odvážnější by byl loňský God of War Ragnarök. No a kdyby se na samotném konci objevil ten PC/PS5 remake, nebo aspoň remaster Bloodborne, rozhodně bych se nezlobil.

Patrik Hajda

Přiznám se, že mě trochu mrzí, že v době, kdy poběží PlayStation Showcase, budu za volantem na cestě na vzdálenou, zapadlou chatu, kde mě čeká nějaké to testování deskovek a rozhovor s jedním českým vývojářem videoher. Nebudu tak tentokrát přímo u toho a o oznámeních se dost možná dozvím až druhý den, dá-li tamější internet.

A protože už se tu vypovídala spousta kolegů přede mnou, budu to výjimečně držet zkrátka. Čekám toho hodně, ale to jediné, co vyloženě chci, je pořádnou představovačku, poctivé záběry z hraní nového Spider-Mana, který mě ze všech kolegy zmíněných možností přece jen zajímá nejvíc (v těsném závěsu s Wolverinem).

zdroj: Insomniac

S jedničkou jsem strávil spoustu času, dohrál ji třikrát a jde pro mě o to nejlepší, co jsem na PS4 hrál. Laťka je proto pro dvojku nastavená pořádně vysoko a mám obrovskou obavu, že se z ukázky neposadím na zadek. Protože sám nevím, čím tak skvělou hru ještě vylepšit, abych se na ni okamžitě těšil jako malej. Já se na ni teda takhle těším už od prvního dohrání jedničky, ale bude to právě tahle PlayStation Showcase, která mě v tom buď utvrdí, nebo mé nadšení zchladí.

Zbyněk Povolný

Na nadcházející Playstation Showcase se těším opravdu extrémně. Co očekávám? Velmi pravděpodobně uvidíme první gameplay z druhého Spider-Mana, který snad doprovodí i oznámení data vydání. Cokoliv jiného by bylo zklamání. Moje dušička trochu doufá, že to v Insomniac Games rozbalí ještě o trochu víc a dají nám ochutnat i jejich připravovaného Wolverina. To by byla fakt pecka.

V kuloárech se šušká, že bychom měli vidět i remake třetího dílu slavné série Metal Gear Solid s podtitulem Snake Eater. Tato špionážní akce, která byla pohřbená odchodem Hidea Kojimi z Konami a následným peklem v podobě Metal Gear Survivor, by si zasloužila návrat na výsluní. Restaurování asi nejlepšího dílu série je prostě a jednoduše dobrý nápad.

Kromě studia Santa Monica (série God of War) se mohou představit prakticky všechna studia Sony. Nepřekvapila by mě ukázka z Factions od Naughty Dog a buďme upřímní, asi by už bylo načase. Sám jsem zvědavý, co kutí v Sucker Punch. Očekáváme další díl Ghost of Tsushima, nebo návrat do městské akce Infamous? Nepohrdl bych ani jednou ze zmíněných značek, ale přeci jen je série Infamous už lehce vousatá a nový díl by mi udělal větší radost než návrat do feudálního Japonska.

Nejvíc se ale těším na to, o čem nemám sebemenší ponětí, že by se mohlo tvořit. Chtěl bych vidět nějakou novou značku, která by mě posadila na zadek. Nejblíže k tomu mají asi restaurátoři z Bluepoint Games, kteří ve svých slujích pracují na zcela nové, originální hře. Na jejich vystoupení z komfortní zóny jsem velmi zvědavý a očekávání mám vysoká.

A jako takřka každý z redaktorů a redaktorek na Games jsem v očekávání, jestli se náhodou nedostane na remaster Bloodborne. Moc tomu nevěřím, ale při každé Playstation Showcase ve mně vzplane plamínek naděje. Návrat do vylepšeného Yharnamu bych si určitě ujít nenechal.