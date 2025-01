Best of 2024: Nejlepší soundtrack

1. 1. 2025 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Hudba má v hrách neuvěřitelnou moc – dokáže nás vtáhnout do děje, podtrhnout emoce nebo vytvořit nezapomenutelné momenty, které si vybavíme ještě dlouho po dohrání. Není proto divu, že herní soundtracky jsou dnes považovány za umělecká díla samy o sobě. Rok 2024 opět přinesl hned několik výjimečných hudebních počinů, které nás uchvátily. Vybrat tři nejlepší byla výzva, ale nakonec jsme zvolili ty, které nám nejvíce rezonovaly v srdcích i sluchátkách.

zdroj: Bethesda

Vytvořit autentický zážitek na motivy Indiana Jonese není snadné. Převést atmosféru ikonických filmů do herního prostředí je úkol nelehký, a když k tomu přidáte nutnost vzdát hold skladatelskému mistrovi, jakým je John Williams, laťka je nastavená neskutečně vysoko.

Gordy Haab to ale dokázal. Soundtrack k Indiana Jones and the Great Circle zachycuje v tandemu se zbytkem hry přesně to, čím je série o protřelém archeologovi tak jedinečná: dobrodružného ducha, jemnou nostalgii a monumentální epiku. Haab mistrně kombinuje nové kompozice s inspirací klasickými motivy a dokáže je sladit s hratelností tak, že hudba nikdy nepůsobí rušivě, ale naopak dokonale podtrhuje každou scénu. Ať už se ocitáte v akčních honičkách, nebo v tichých pasážích průzkumu, soundtrack je vždy na svém místě – krásně vyvážený, promyšlený a perfektně provedený. Bravo!

zdroj: Team Asobi

Astro Bot je synonymem radosti a zábavy a jeho soundtrack tomu odpovídá. Kenneth C. M. Young, známý svou prací na LittleBigPlanet a Tearaway, stvořil hudbu, která skvěle doplňuje různorodé světy a hravé prostředí Astro Bota.

Soundtrack o 87 skladbách kombinuje vlastní kompozice s remixy oblíbených a chytlavých motivů z herních světů Sony. Výsledek je okouzlující – prakticky každá úroveň má vlastní hudební identitu, která doplňuje její tematiku. Hravé melodie, nostalgické prvky a inovativní přístup k designu dělají z tohoto soundtracku mistrovské dílo, které si budete broukat ještě dlouho po skončení hry. Astro Bot zkrátka ví, jak vykouzlit úsměv na tváři – a jeho hudba k tomu přispívá obrovskou měrou.

zdroj: Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth od Square Enix je ukázkovým příkladem toho, jak má vypadat moderní herní soundtrack. Pokračování milovaného remaku nejenže zvládá skvěle navázat na odkaz původního Final Fantasy VII, ale zároveň přináší něco nového, co osloví jak věrné fanoušky, tak nováčky. O přes devět hodin hudby se postaral tým víc než dvaceti skladatelů a skladatelek, výsledek ale vůbec není žádným nesourodým mišmašem.

Soundtrack je naopak velmi harmonickou směsicí přepracovaných klasik Nobua Uemacua z původní hry a zcela nových skladeb, které jsou dechberoucí samy o sobě. Hudební doprovod spojuje moderní produkční standardy s nostalgickými motivy, které nejen doplňuje hru, ale stává se její neoddělitelnou součástí. Pokud hledáte soundtrack, který vás vezme na emocionální i epickou cestu, je Final Fantasy VII Rebirth přesně tím, co chcete slyšet.