Best of 2024: Ještě pět minut (nejnávykovější hra)

28. 12. 2024 17:41 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Známe to úplně všichni: Usedneme na hodinku k nějaké hře a o hodně hodin později mžouráme na východ slunce. Notorické oddalování klinutí na „save and exit“, nekonečné dohrávání ještě jednoho tahu, posouvání večerky o ještě pět minut. Trojice vybraných her níže nás přikovala k obrazovce svou návykovostí.

zdroj: Suspicious Developments

Kapesní koktejl Into the Breach a XCOMu nemá hluché místo. Jednotlivé mapy zaberou pár minut, ale o to více jich během jednoho sezení odehrajete. Tactical Breach Wizards hlavně mezičas mezi taktizováním vyplňuje skvěle napsanými dialogy a zábavným příběhem.

A kolikrát si úrovně zopakujete i několikrát ve snaze splnit všechny nepovinné výzvy a odemknout si nové oblečky pro své čaroděje. Může se zdát, že Tactical Breach Wizards jsou ideální jednohubkou na kratší hraní, ale nebezpečně riskujete, že u hry vykvasíte do brzkých ranních hodin, až se budete snažit vymyslet co nejefektivnější kombo a posloupnost akcí.

zdroj: Coffee Stain Studios

„Jasně, potřebuju navýšit produkci železa, pak nechám vyrábět modulární konstruce, támhle musím přestavět komplex elektráren, no a když jsem u toho, tak bych mohl zavést tu vlakovou dopravu.“ Seznam úkolů v Satisfactory nikdy nekončí, neustále máte co dělat, vylepšovat, budovat, vyrábět, propojovat.

Nic z toho ale nepůsobí jako práce nebo mrhání časem. Naopak člověk si pak může s uspokojením prohlédnout plody své práce a s hrdým dmutím shlížet na uhledně srovnané řady továren, které na dopravníky chrlí různé výrobky.

zdroj: Playstack

Asi nebyl pochyb, že nejnávykovější hru vyhraje malá roguelite karetka, které na jaře propadla úplně celá redakce a dlouhé týdny nemluvila o ničem jiném (s výjimkou Aleše, který stále tvrdohlavě odolává). Úchvatný twist na poker okořeněný o fantastický deckbuilding a hledání komb a synergií skrz žolíky, patří mezi nejlepší herní zážitky letošního roku a obrovsky mu k tomu dopomáhá právě návykovost.

Balatro nám letos navíc učarovalo hned dvakrát – opět, když vyšla na telefony a my kvůli ní několikrát přejeli zastávky, na kterých jsme měli vystupovat, nebo se stranili společnosti, protože jsme zrovna chytli dobrou ruku a efektivní kombo. Balatro není jen nejnávykovější hrou letošního roku, ale vůbec.