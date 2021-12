Best of 2021: Překvapení roku

28. 12. 2021 16:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Několikrát do roka se stane, že nám zůstane rozum stát z něčeho naprosto nečekaného. Často bohužel nevěřícně kroutíme hlavou nad nesmyslnými výjevy a hroznými herními katastrofami, ale o tom dnešní kategorie není. Tady se divíme příjemně. Tady máme radost z toho, že jsme s něčím nepočítali, ono se to stalo a vzalo nám to dech. Her, co nás zastihly nepřipravené, letos vyšlo víc než dost, ale nakonec se mezi tři nejpřekvapivější propracovala následující skupinka.

zdroj: Eidos Montreal

Herní Guardiani si své místo v žebříčku rozhodně zaslouží, ačkoliv se na rozdíl od zbylých oceněných jedná o velkou tříáčkovou hru zavedeného studia. Jenže takovou, která se obešla bez obvyklé přepálené reklamní masáže. Tvůrci novodobé série Deus Ex a posledního Tomb Raidera, tedy opravdu zkušení vývojáři s vysoce kvalitními tituly na krku, během léta Guardiany oznámili a jen o několik málo měsíců později je rovnou vydali.

Od takto velké značky bychom očekávali jiný přístup k propagaci, ale studio se rozhodlo pro moment překvapení, který se povedl. Výsledný titul je skvělou akční adventurou s parádním příběhem a hláškujícími postavami, které se velmi rychle naučíte milovat. Ještě že nás i velká studia stále umějí překvapit!

zdroj: Devolver Digital

Na stříbrné pozici se dostáváme do nezávislých vod, kde se reklamní kampaň opravdu neočekává. I Loop Hero jednoho dne prostě vyšel a kdo si ho zrovna všiml, ocitl se v roguelikovém nebi. Hra vzala smyčku žánru doslova a nechala hlavního hrdinu běhat v kruzích, zatímco z hráče udělala boha, který neúnavně rotujícímu rekovi hází pod nohy jak dobroty, tak i klacky.

To je na této hře tím vůbec nejzajímavějším. Potřebujete svému svěřenci vytvořit tak akorát náročnou opičí dráhu, aby sílil porážením nepřátel a sám u toho neumíral. Nikdo to nečekal, Loop Hero se objevil jako blesk z čistého nebe a na chvíli ovládl internet. Zcela zaslouženě.

zdroj: Vlastní foto autora

Ať už nás předešlé hry překvapily sebevíc, nejpřekvapivější může být jen jedna. A tou je nejčerstvější Inscryption, která přitom překvapivě vůbec nepůsobí. Na první pohled totiž vypadá jako úplně obyčejná karetní hra.

Jistě zaujme třeba tím, že již známou karetní formuli s roguelike prvky obohacuje o 3D prostředí a hororovou atmosféru, ke kterým přikládá pár chytrých nápadů, ale pravá podstata hry a to, co vám vezme dech, je skrytá hluboko uvnitř před zraky obyčejných diváků. A stejně jako Patrik ve své recenzi vám ani zde nemůžeme prozradit, v čem tkví kouzlo hry, protože tím by okamžitě zaniklo.

Inscryption je prostě tou nejoriginálnější, nejnápaditější, nejtajemnější a nejbizarnější hrou letošního roku a kdo ji zná jen z materiálů dostupných třeba na Steamu, ten nám to snad ani nemůže věřit. A to je právě to: Navzdory nudné prezentaci se jedná o definici neobyčejnosti a ve slovnících by u slova „překvapivý“ mělo být jako příklad uvedené Inscryption. Jen si to musíte sami zažít, i když je pravda, že po našem doporučení už možná tak překvapení nebudete...