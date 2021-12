Best of 2021: Nejlepší logická hra & adventura

26. 12. 2021 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Už loni jsme přemýšleli, jestli naši kategorii logických her a adventur náhodou nepřejmenovat, a letos k tomu žánrové vymezení kandidátů svádí snad ještě o něco víc. Co s tím, když už klikací adventury nedělá ani tuzemská Amanita a všechna studia si žánry míchají, jak se jim zachce?

Ale pozor, tahle kategorie rozhodně není odkladiště pro hry, které nejsou akční, RPG, strategie, simulace, sport nebo závody. Naopak v ní bylo poměrně těsno a nakonec se do nejlepší trojky neprobojovala ani favorizovaná časová smyčka The Forgotten City nebo interaktivní novela The Life and Suffering of Sir Brante! Letos nám na stupně vítězů zkrátka vystoupali tři hodně, hodně prominentní kandidáti na celkové vítězství ve hře roku...

zdroj: Amanita Design

Není sice klikací, ale pořád je to adventura. Psychedelické dobrodružství od Amanity si v Pavlově recenzi vysloužilo jedno ze čtyř letošních maximálních hodnocení a chvalozpěvů se mu dostalo nejen za odvahu vymanit se z klasické škatulky hodných her pro každého. Hororová jednohubka skvěle drnká na znepokojivou strunu dětských zážitků, které jsme raději vytěsnili, a vytahuje je zpátky na povrch. Díky a sejdeme se na terapii!

zdroj: Foto: Hazelight

Letošní výtvor z dílny Josefa Farese a jeho Hazelight Studios je žánrovým mixem snad úplně všeho s převládajícími logickými hádankami, zabaleným do úhledné krabičky gaučové kooperace. Díky skvělému tempu nikdy nepřestává překvapovat zásobami z nekonečné studnice nápadů a výsledná hra je nejen jednou z těch nejlepších roku 2021, ale i jedním z nejlepších kooperativních titulů vůbec.

zdroj: Vlastní foto autora

Inscryption od Daniela Mullinse se na stránkách obchodů umně maskuje jako prostá karetní záležitost kombinovaná s virtuální únikovou hrou. A taková zůstává ještě poměrně dlouho po svém začátku... Než se úplně všechno změní.

Nebudeme se moc rozepisovat o tom, co přesně. Jak píše Patrik v recenzi, je škoda si o Inscryption cokoliv dalšího zjišťovat dopředu a zkazit si tím velmi zvláštní herní zážitek spočívající v odlupování četných fascinujících vrstev.

U téhle zlaté medaile nám prostě budete muset tak trochu věřit, že jsme se nezbláznili, a zahrát si Inscryption sami. Moc lepších her s letošním datem vydání si vyzkoušet nemůžete - možná dokonce vůbec žádnou.