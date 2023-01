VIDEO: Jak jsme vybírali nejlepší hru roku

3. 1. 2023 18:03 | Video | autor: Redakce Games.cz

Zatímco jste si včera mohli pustit naše přes dvě hodiny dlouhé rokování o tom, jaká hra si zaslouží vítězství v jednotlivých kategoriích, tentokrát pro vás máme velké finále: samotných deset nejlepších her roku. Ačkoliv jsme se před diskuzí duševně připravovali na to, že to bude minimálně další hodina povídání a těžkého rozhodování, předchozí nabitá debata nám práci poměrně usnadnila.

zdroj: Vlastní

Rozhodování o jednotlivém pořadí bylo překvapivě mnohem jednodušší, než jsme si mysleli. Jestli vám přijde, že v celkovém hodnocení chybí více argumentů a komentářů o tom, proč a jaká hra zrovna skončila v daném pořadí, doporučujeme si pustit předchozí video, kde se jednotlivým titulům věnujeme mnohem více. Tohle bylo zkrátka svižné finále a nás samotné překvapilo, jak hladce proběhlo!