Vaše rozhodnutí v Call of Duty: Black Ops Cold War vyústí v jeden z možných konců

27. 8. 2020 20:36 | Video | autor: Patrik Hajda

Activisionu se nepodařilo ututlat informace až do plánovaného oficiálního oznámení, a tak jsme se o existenci i detailech nového Call of Duty dozvěděli v předstihu. Jako každý rok… Následoval první trailer potvrzující Call of Duty: Black Ops Cold War a velmi zajímavá informace, že si poprvé v historii značky vytvoříme vlastní postavu, s níž projdeme celou kampaní.

A tím svoboda nekončí. Vývojář Dan Vondrak ze studia Raven Software během streamu otevírajícího Gamescom zdůraznil hráčovu svobodu a potvrdil, že nás čekají i jistá rozhodnutí. A co víc, některá z těchto rozhodnutí, která učiníme ze začátku kampaně a s jejím blížícím se koncem, rozhodnou o vyústění kampaně, konkrétně do jednoho z možných konců.

Tyto nadmíru zajímavé informace doprovází velice povedený filmeček, ve kterém zasedá rada v čele s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, který dává zelenou ilegálním operacím CIA. Call of Duty: Black Ops Cold War vyjde 13. listopadu na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One a do konce roku ještě na nové generaci konzolí (viz zmatky s různými edicemi).