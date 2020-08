V prvním příběhovém DLC pro Doom Eternal zamíříte i pod vodu

27. 8. 2020 21:04 | Video | autor: Patrik Hajda

Před téměř třemi týdny jsme se dozvěděli o existenci prvního příběhového DLC pro akční heavy-metalovou řež Doom Eternal a dnes jsme se přesně podle slibu dočkali plnohodnotného traileru se skutečnými záběry z hraní. A ty ukazují mimo jiné to, že se Doom Slayer podívá i pod mořskou hladinu.

Jinak ale slibují další nářez plný efektních finisherů a platformingu, nové démony, prostředí, a i když jde teprve o první část příběhového dodatečného obsahu, už by nám měla pomoci s pochopením vzniku samotného Doom Slayera. DLC The Ancient Gods, Part One zároveň dostalo datum vydání – nová výzva započne 10. října.