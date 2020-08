Doom Slayer bude v prvním DLC pro Doom Eternal po zásluze potrestán

10. 8. 2020 10:31 | autor: Patrik Hajda

Doomguy, Doom Marine či Doom Slayer, prostě ten nejdrsnější mariňák v širokém vesmíru, si letos už poněkolikáté podal agresivní partičku pekelných démonů. A podal si ji grandiózním způsobem. Kdo hrál Doom Eternal, potvrdí, kdo nehrál, ten ať se začte do Milošovy devítkové recenze s verdiktem: „Totální heavy-metalový nářez ze staré školy.“

Máte dohráno a nemáte dost? Pak ještě chvilku vydržte, protože id Software začínají lákat na první z několika příběhových rozšíření. V DLC The Ancient Gods, Part One žehlíte, co jste natropili v původní hře. Menší spoiler – podařilo se vám zvítězit nad početnými hordami démonických nepřátel, čímž jste ale tak akorát narušili veškerou rovnováhu.

Země totiž měla být touhle dobou zamořená kakodémony, kyberdémony, pekelnými barony a dalšími zplozenci zla, takže jste jejich výmazem rozhněvali samotné nebeské bohy. A ti si pro vás připravují novou výzvu, kterou podstoupíte ještě letos.

Rozšíření The Ancient Gods, Part One pro Doom Eternal ještě nemá datum vydání, ale jisté je, že nevyjde dřív než 27. srpna, kdy teprve dorazí plnohodnotný trailer v rámci ceremonie Opening Night Live předcházející digitální Gamescom. DLC půjde koupit samostatně nebo jako součást Year One Passu či Deluxe edice základní hry. Doom Eternal je teď navíc v 50% slevě.