Úvod Little Nightmares 2 není tak strašidelný, jak dokazuje 15 minut z hraní

30. 8. 2020 10:00 | Video | autor: Patrik Hajda

Ještě, než kliknete na video výše, buďte varováni. Ne před hrůzami, které v něm vlastně neuvidíte, ale před spoilery. Patnáct minut z hraní takové hry není zrovna málo a z její podstaty si vyzradíte některé první puzzly a po příběhové stránce to, jak nový hrdina Mono (ten s kartonovou krabicí na hlavě) potká Six, hlavní postavu prvních Little Nightmares.

Navzdory novým záběrům bude Little Nightmares 2 pořádně hororová plošinovka, jak nám včera v noci dokázal nový, totálně děsivý trailer. Ale úvod hry vám chvíli nechá naději. Je až podezřele poklidný, zabaví vás jen lehkými hádankami, platformingem, a co si budeme povídat, i působivou fyzikou.

Ale ono to přijde. První setkání s děsivým nepřítelem s neopodstatněnou nenávistí k malým, nevinným bytostem. První mrazení. A pak čekání. Little Nightmares 2 vyjde totiž až 11. února příštího roku na PC a současné generaci konzolí, zatímco nové konzole se dočkají později v témže roce.