Unikátní horor Scorn inspirovaný Gigerovými obrazy nevyjde na současné generaci

Když se něco nepovede, zkuste to znova a lépe. Tak nějak přistupují k práci tvůrci ze studia Ebb Software. Jejich první crowdfundingová kampaň pro horor Scorn byla zoufale neúspěšná a vybrala pouhé 4 tisíce eur, ta nová už však vypadá mnohem lépe – z žádaných 150 tisíc obdržela jen během dneška více než 16. A to je podle mě jedině dobře, protože jak dokazuje dlouhé, téměř osmiminutové video z hraní, atmosféra téhle strašidelné střílečky inspirované Gigerem či Cronenbergem je tak hustá, že by se dala krájet. celý článek