Torchlight III odhalil novou hrdinku. K tělu si nikoho nepustí

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Co bylo kdysi free-to-play MMO odbočkou, je dnes plnohodnotným singleplayerovým pokračováním. Torchlight III povstal z trosek zamýšleného Torchlight Frontiers, aby dodal fanouškům akční RPG, na které se tolik let těší. Už víte, za koho budete hrát? Pokud vás nezlákal trpaslík stavějící železnici, pak by mohla střelkyně Sharpshooter.