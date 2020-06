Těšíte se na Star Wars: Squadrons? Já se těším na The Falconeer

22. 6. 2020 11:42 | autor: Patrik Hajda

Nemám to slovo rád, jelikož nemá žádný český ekvivalent, ale musím ho použít. Dogfight. Nebo v tomto případě spíš falconfight? Prostě bitvy stíhaček všeho druhu. The Falconeer je takovou hrou, která ale své stíhačky maskuje za obrovské sokoly. A to je pro mě osobně mnohem zajímavější téma než třeba Star Wars: Squadrons...

Navíc nejde o další multiplayer. I kdybyste chtěli, není tu taková možnost. Jen vy, hrdinný válečník sedlající gigantické létající zvíře. Jen vy, děsivě rozbouřené vody Velkého Ursee a spousta jiných válečníků, výtvorů a bytostí toužících po vaší smrti. Přesvědčte se v příběhovém traileru výše.

S pomocí rozličných zbraňových systémů (z ranku fantastiky) sestřelíte dotírající nepřátele z oblohy, ať už půjde o jiné opeřence, vzducholodě, nebo třeba přerostlý hmyz připomínající brouky a kudlanky. Nebo vyloženě i draky.

Za hrou The Falconeer stojí jediný autor Tomas Sala, mezi jehož předchozí tvorbu patří mobilní hry Rekt! a SXPD, hra TrackLab pro PSVR a modifikace Moonpath to Elsweyr pro Skyrim. S oznámením data vydání své sokolské střílečky si dává pořádně načas, zatím míří na letošní rok a platformy PC a Xbox One.