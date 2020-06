Střílečku Deathloop musíte projít na jeden zátah

12. 6. 2020 0:58 | autor: Patrik Hajda

Tvůrci Dishonored nám loni na Eš ukázali svůj nový projekt Deathloop, který mě nadchl už jenom svou myšlenkou známou třeba z filmu Na hraně zítřka. Po roce se konečně dozvídáme, o co ve hře vlastně půjde a vypadá to, že o nejoriginálnější titul roku by mohlo být postaráno.

Jste Colt, chlápek, který se proti své vůli stává atrakcí pro bohatou smetánku. Ráno se s těžkou kocovinou probouzíte na pláži ostrova Blackreef a jediné, co víte, je, že vás každý chce zabít. A věřte, že se jim to povede. Až vám proženou kulku hlavou, probudíte se na té samé pláži, s tou samou kocovinou, s tím samým pitomým osudem.

Jak z toho ven? Naštěstí existuje cesta. Tuto nevysvětlitelnou smyčku tvořící krutou zábavu, která ale ve výsledku vlastně nikomu vyloženě neubližuje, udržuje při životě osm postav, které musíte usmrtit před půlnocí. I čas je totiž proti vám a způsobuje restart celého vašeho snažení.

Postup je zcela ve vaší režii. Můžete se každé ráno vydat prozkoumat jiný kout ostrova a odhalit, zda jím vede cesta k cíli. Nebo si vyhlídnete jednoho padoucha po druhém, naučíte se nazpaměť rozestavení všech nepřátel a postupně metodou pokus omyl se budete ubírat k bodu, kdy se vám konečně podaří zabít všech osm cílů bez jediného zaváhání. Jak dlouho to může trvat? Jednotky hodin? Desítky hodin?

Zní to trochu jako loňské překvapení Outer Wilds, s tím rozdílem, že zde se nezapře rukopis autorů Dishonored. I v Deathloop máte nadpřirozené schopnosti jako teleportaci a možnost manipulovat lidmi silou své vůle. Zároveň se můžete plížit a nepřátele zabíjet tiše nožem, nebo kolem sebe rozsévat kulky.

Málem bych zapomněl na jednu veledůležitou věc, která už tak dost originální hratelnost posouvá ještě na další unikátní úroveň. Na ostrově se totiž vyskytuje ještě Julianna, ochránkyně smyčky, jejímž úkolem je jednoduše vaše smrt. Ostatní to dělají pro pobavení, ona to má nařízené. A Julianna může a nemusí být jiný hráč.

Pokud si ve hře povolíte doporučenou možnost náhodné volby mezi umělou inteligencí a živým hráčem, nebudete nikdy vědět, kdo proti vám stojí. Tvůrci se tímto experimentem pokusí smazat hranici mezi singleplayerem a multiplayerem v příběhové hře. Pokud nechcete, aby vám do hry náhodně lezli hráči z celého světa, můžete si tuto možnost vypnout.

Sami se ale v případě zájmu můžete stát Juliannou, vtrhnout do hry jiného hráče a postarat se o ukončení jeho aktuální smyčky. A to už zní jako fajnová zábava, co říkáte? Deathloop rozhodně umí upoutat k obrazvoce a zhruba za půl roku si jeho myšlenku neustálého oživování sami vyzkoušíme. Vyjde totiž koncem roku na počítačích a PlayStationu 5 jako konzolová časová exkluzivita.