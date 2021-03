Sledujte s námi komentovaný přenos Square Enix Presents dnes v 17:45

18. 3. 2021 17:10 | Video | autor: Redakce Games.cz

V herním průmyslu už dneska není na nic spolehnutí. Oznámení se z E3 a Gamescomu rozutekla mezi padesát různých akcí vydavatelů, k nimž se dnes večer připojí Square Enix Presents, což je pásmo, kde se sice nebudou rozdávat dárečky, ale ono vydavatelství nám odprezentuje, co nového chystá.

Na nás ale spolehnutí je – alespoň v tom ohledu, že tenhle přenos budeme sledovat společně s vámi a komentovat, jestli je Life is Strange 3 dobrý nápad, co by měla Lara dostat k 25. narozeninám série Tomb Raider i zda si myslíme, že Marvel’s Avengers ještě zvládnout vstát z hrobu mrtvých onlinovek.

U dnešního streamu Square Enix Presents se živě sejdeme ve složení Hulk Makal, YoRHA 2B Tmějová, Lara Trojanová a Rico Smutný. Společnost nám můžete dělat na našem YouTube kanále dnes od 17:45. Těšíme se i na vaše otázky a příspěvky v chatu.