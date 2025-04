Sledujte od 15:00 redakční pokec o filmovém Minecraftu

3. 4. 2025 14:55 | Video | autor: Redakce Games.cz

Do kin dnes míří nejnovější filmová adaptace nejprodávanější hry všech dob. Šárka a Aleš k filmu Minecraft přistupovali s minimálními očekáváními, připravení na další podprůměrnou adaptaci, která si snadno může získat jen nejmladší publikum. Překvapivě je ale film až tak nezklamal – ačkoliv nepatří mezi mistrovská díla, rozhodně nebyl tak špatný, jak se obávali. Podařilo se mu najít rovnováhu mezi věrností předloze a solidní dávkou zábavy, která občas skutečně pobaví.

Dnes od 15:00 se podíváme, co všechno nás film naučil o propojení virtuálního a skutečného světa. Připojte se k našemu přímému přenosu, kde probereme, co se nám líbilo – a co už zase tolik ne.