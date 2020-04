Sledujte od 15:00 čtvrtý díl LongPlaye Mount & Blade II: Bannerlord

Windows

- Video autor: Redakce Games.cz

Po minulé úspěšné výpravě do arény, kde dělal Vaškovi společnost Jirka, se dnes k Bannerlordu opět vrací starý dobrý mentor Aleš. Je to potřeba, protože khergitský nájezdník Sasasasal se stále ještě nedokázal stát významným velmožem a zatím se jen courá po kraji a zdrhá před většími armádami. Změní se to dnes?