Sledujte Fight Club #493 o detailech k novým Xboxům

9. 9. 2020 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Nová generace konzolí se nebezpečně přibližuje. Microsoft tentokrát udělal první krok a mimo méně výkonného Xboxu Series S odhalil také cenu a datum vydání silnějšího Xboxu Series X. Kterou z konzolí příští generace si plánují pořídit členové naší redakce? A bude vůbec při launchi dostupný dostatečný počet kusů pro český trh?

Mimo nových Xboxů probereme také kontroverzní rozhodnutí bývalé šéfky České pošty, která se rozhodla šlápnout do esportů a při jejich popularizaci chce využívat dotace od státu, a dokonce profesionální hraní vyučovat na českých školách. Do dvou let by nově založená asociace CESA měla sdružovat až sto tisíc registrovaných hráčů. Je to reálné? I o tom se pobavíme v 493. dílu Fight Clubu.

Chybět nebudou ani vaše dotazy z publika, které nám můžete posílat na mail podcast@games.cz či je pokládat přímo v průběhu živého vysílání do chatu na YouTube. Startujeme dnes v 16:00.