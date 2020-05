Sledujte dnes večer představení zběsilé akce Serious Sam 4: Planet Badass

PC PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Možná vás to překvapí, ale o čtvrtém Serious Samovi jsme naposledy slyšeli před dvěma roky. Tak akorát dlouhá doba na to, zapomenout, že se vůbec nějaký čtvrtý Sam chystá! Ale tvůrci ho nepověsili na hřebík a dnes ve večerních hodinách nám o něm prozradí něco nového.

Níže naleznete oficiální video vydavatelství Devolver Digital s odpočtem ukazujícím nepřesných 8 hodin do zahájení vysílání. O čem to bude? To nikdo neví, ale bude se to týkat chystané akce Serious Sam 4: Planet Badass. Potenciálně záběry z hraní? S doprovodným komentářem? A možným datem vydáním? To by bylo fajn.

Serious Sam 4 se nás zatím pokoušel ohromit svou velikostí. Nejenže se na vás v jednu chvíli má valit na 100 000 nepřátel, ale některé z celkových 15 map mají svou rozlohou převyšovat celý Skyrim. Nepůjde přitom o hru v otevřeném světě, ale starou dobrou přímočarou řež.

Sam na to tentokrát nebude sám, ale v příběhu, který by mohl být patřičně přitažený za vlasy, mu budou dělat společnost přátelé jako Rodriguez, Jones a Hellfire. To je zhruba to nejzajímavější, co jsme se dosud dozvěděli. Ale už dnes večer v 19:00 budeme zase o něco chytřejší.

Serious Sam 4: Planet Badass vyjde na počítačích, PlayStationu 4 a Xboxu One.