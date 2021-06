Ratchet & Clank: Rift Apart – videorecenze

10. 6. 2021 10:57 | Video | autor: Redakce Games.cz

Pavlovu recenzi na Ratchet & Clank: Rift Apart si můžete u nás na webu přečíst už od úterý. Jestli se vám ale do opusu o 15 tisících znaků příliš nechce, máme tu řešení. Zkrácená videorecenze, která je navíc doplněná Pavlovými vlastními záběry. To je ostatně i důvod, proč byste si video měli pustit i v případě, že jste četli samotný článek. Nakonec audiovizuál je jedna z věcí, kterou Pavel vychvaloval do nebes, a tak by byla škoda jeho názor nekonfrontovat s realitou. A co si budeme nalhávat, krásně vybrané trailery, ale třeba i statické screenshoty jen sotva vystihují tuhle nádheru. Tak se pohodlně usaďte a pusťte si 10 minut parádní lombaxové jízdy.