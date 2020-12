Představuje se čerstvá várka her pro Switch. Od Spelunky po Among Us

16. 12. 2020 16:30 | Video | autor: Patrik Hajda

České studio Amanita Design si vybralo včerejší stream Indie World Showcase od Nintenda pro odhalení svého dalšího hororového projektu Happy Game, o kterém se podrobněji rozepsala Šárka v samostatném článku. Video ukázalo celou řadu nezávislých her, a ujistilo tak majitele Switche, že se mají na co těšit.

K větším překvapením patří například Among Us – aktuální multiplayerový hit, který pořádně otestuje vaši schopnost lhát a důvěřovat přátelům. Pokud vás láká role zrádce posádky vesmírné lodi, můžete hře dát šanci už i na Switchi, kde rovnou vyšla. Jen to chce opravdu hodně spoluhráčů, aby to byla ta správná sranda.

Další hrou, která je okamžitě dostupná nejen na Switchi, ale i na počítačích, je kouzelná Calico. Jedná se o simulaci života a komunity všemožných zvířátek, která si můžete osedlat, hrát si s nimi nebo je třeba pozvat do svého bytečku. Dojde i na jeho vybavování nábytkem, takže půjde o jakousi variaci na Animal Crossing: New Horizons s důrazem na kočky.

Z dalších her stojí za zmínku například retro kyberpunková plošinovka Cyber Shadow, o jejíž lednové vydání se starají tvůrci Shovel Knighta. Milovníci bláznivých kooperací by měli zkraje příštího roku vyhlížet časovou exkluzivitu Very Very Valet, ve které budete v až čtyřech hráčích parkovat auta zákazníků a přistavovat jim je polorozpadlá poté, co budou chtít opustit večírek.

V létě pak dorazí opravdová lahůdka, vlastně dvě lahůdky – oba díly výtečné plošinovky Spelunky. Zbylá oznámení naleznete v kompletním streamu výše.