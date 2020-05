Nová generace konzolí se má nač těšit. Sledujte trailer na krásnou střílečku Bright Memory: Infinite

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Václav Pecháček

Na hrách, které jsou dílem jediného vývojáře, bývají vidět kompromisy, a to hlavně po grafické stránce. Je přeci jen snazší vytvořit pixelartový svět, než se snažit vlastnoručně vybudovat novou Crysis. Nikdo to ale neřekl tvůrci střílečky Bright Memory: Infinite, která čím dál tím víc začíná vypadat jako jedna z nejkrásnějších her na novou generaci konzolí.

Celá galerie K představení nových záběrů z Bright Memory: Infinite došlo dnes v rámci pásma Inside Xbox a bylo se na co dívat. Konkrétně tedy na nádherné prostředí, nesmírně působivé efekty i lehce střelenou akci, během níž plynule střídáte střelné zbraně a ohromný meč. zdroj: Inside Xbox Čínské studio FYQD, které ovšem obsahuje pouze jediného zaměstnance (i když se tomu při pohledu na výsledek skutečně nechce věřit), verzí Infinite navazuje na původní Bright Memory, což je spíš taková krátká zkouška, v níž se můžete na chvíli vcítit do elitní válečnice jménem Shelia. Víc o ní napsal Patrik v tomto článku. Ještě pořád nevíme, kdy přesně by hra měla vyjít, ale aspoň jsme dostali podle všeho skutečné, nepříliš vyumělkované záběry z hraní, což se nedá říct třeba o slibované největší ukázce dnešního pásma, Assassin’s Creed Valhalla. Snad je to znamení, že Bright Memory: Infinite dorazí co nejdřív – třeba hned jako launchový titul na nové konzole. Kromě Xboxu ji čekejte i na PlayStationu a PC. Mimochodem, stejně jako u řady dalších her na Xbox Series X můžete těžit z programu Smart Delivery, který vám zajistí kopii hry na novou konzoli zdarma v případě, že si ji koupíte na tu starou.