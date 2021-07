20. 7. 2021 13:28 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jak jsme včera slíbili, tak dnes činíme a rovnou pokračujeme v našem ambiciózním LongPlayi celé série The Last of Us. Minule jsme skončili u setkání s dvěma mladými bratry, dnes však bere otěže do rukou Šárka, a tak se můžete těšit především na krvavou lázeň a spoustu proplesknutých houbíků.

Sledovat naše počínání můžete od 14:00 na našem YouTube kanále, těšíme se na vás v chatu!