LongPlay – začínáme hrát The Last of Us: Part II

26. 8. 2021 13:49 | Video | autor: Redakce Games.cz

Letní prázdniny nám sice pomalu končí, ale náš LongPlay s The Last of Us se teprve zvolna přehoupl do své druhé poloviny. Minule jsme dokončili DLC Left Behind, které nám poodhalilo příběhové pozadí Ellie, a nyní se pustíme do druhého dílu, kde za ni opět budeme z větší části hrát. Jak jsou na tom Joel a Ellie po čtyřech letech strávených v osadě Joelova bratra Tommyho?

To se dozvíte v desáté epizodě našeho LongPlaye. Jako obvykle vás jím budou provázet Šárka s Pavlem, kteří se u gamepadu pravidelně střídají. Tak u toho buďte s nimi – startujeme ve 14:00 na našem YouTube.