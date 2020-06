Launch trailer The Last of Us: Part II vám neukáže nic nového

10. 6. 2020 17:53 | autor: Patrik Hajda

19. června vychází jedna z nejočekávanějších her roku, The Last of Us: Part II. Už tento pátek v 9 hodin ránou začnou vylézat recenze včetně té naší, takže budete mít dost času si je všechny pročíst a vyřídit objednávku, nebo ji možná ještě zrušit, kdo ví.

Co se launch traileru týče, tak jednoduše nemám slov. Láká vás na 50 vteřin, ale půlka z nich patří závěrečné obrazovce s prokliky na jiná videa. Druhá půlka recykluje už několikrát ukázané záběry a hlášku, která se objevuje snad v každém druhém videu: „Najdu a zabiju každého z nich,“ zní motto Ellie.

No, už aby to tu bylo, protože marketingovému oddělení zjevně docházejí nápady při snaze vyvarovat se vyzrazení příběhu. Tak tedy, v pátek se sejdeme u recenze a o týden později už v postapokalyptickém světě plném odporných, nelidsky se chovajících bytostí. Jo a také nějakých těch zombií…