Konzolová exkluzivita Crash Bandicoot 4 vychází už za několik dní a vypadá skvěle

23. 9. 2020 7:45 | Video | autor: Patrik Hajda

Crash Bandicoot se po letech mlčení a po remaku trilogie vrací v plnohodnotném novém dílu Crash Bandicoot 4: It's About Time. Na dalším šíleném dobrodružství legendárního lišáka (?) doprovází věrná společnice Coco i dávná milenka Tawna z jiné dimenze. Crashův svět se totiž obrátí naruby, když se začnou prolínat prapodivné světy celého multivesmíru.

Naše hrdiny čeká náročná cesta, jejímž cílem je shromáždit čtyři kvantové masky, a navrátit tak všem světům rovnováhu. Do té doby ale využijete jejich prolínání, podíváte se do zvláštních míst s unikátními grafickými prvky, budete ohýbat fyzikální zákony, sbírat jablíčka a rozbíjet jednu dřevěnou bednu za druhou. A určitě se u toho pořádně zapotíte.

Crash Bandicoot 4: It's About Time vychází 2. října na PlayStationu 4 a Xboxu One. Pokud se vám ale nechce čekat, stačí si hru předobjednat, a zajistit si tak přístup k demoverzi.