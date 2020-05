Ještě brutálnější Serious Sam 4 na vás v létě pošle desítky tisíc zrůd

PC PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Včera večer se po dlouhé odmlce znovu představil chystaný Serious Sam 4, který bohužel přišel o svůj krutopřísný podtitul Planet Badass. Série kratičkých záběrů z hraní odhaluje totální masakr postrádající jakýkoliv řád a prozrazuje datum vydání i podporované platformy, zatímco ostatní díly jsou v akci téměř za hubičku.

Sice se nedozvídáme nic o příběhu samotném, ovšem z hlediska hlavní série je zasazený před úplně první díl. Nemusíte se ale bát, že byste snad nehráli za drsňáka Sama. Bojte se jen toho, že tentokrát se na vás po rozlehlých pláních povalí vyšší desítky tisíc nepřátel, mezi nimiž najdete staré známé jako bezhlavé Kamikaze, Kleery, Khnumy, Werebully a další, kterým budou dělat společnost nové přírůstky.

Co se zbraňového arsenálu týče, vrací se milovaná dvouhlavňová brokovnice, rotační kulomet, metač ozubených pil, ikonický kanón, osaháte si naváděný raketomet a laserový paprsek smrti. I v tomto případě dojde na nové kousky jako třeba automatická brokovnice a zbraně půjdou vylepšovat.

zdroj: Devolver Digital

Serious Sam 4 nabídne online kooperaci až čtyř hráčů, do které se pustíte už v srpnu, kdy hra vyjde na Steamu a Stadii. Počítá se i s PlayStationem 4 a Xboxem One (o nové generaci ani slovo), ale nestane se tak dřív než v roce 2021, jak se podařilo zjistit Kotaku. Pokud si hru předobjednáte, dostanete digitální artbook, soundtrack a klasický skin Tommy Gunu.

U příležitosti těchto oznámení se na Steamu rozjela akce zlevňující všechny hry hlavní série Serious Sam, ale i její odbočky. Většina her je za zlomek svojí běžné ceny, s 80-90% slevou. Za pár stovek si tak můžete doplnit veškeré znalosti před vydáním čtyřky. A teď se podívejte na pětici kratších videí se záběry z hraní:

