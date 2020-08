Incest během 10 minut: Sledujte první záběry z Crusader Kings 3

7. 8. 2020 18:00 | autor: Václav Pecháček

„Nemáme nikoho, koho bychom mohli umučit,“ stěžuje si smutným tónem hlavní designér Alexander Oltner. Komunitní manažer Rodrigue Delrue smutně přitaká, vědom si, že jeho předchozí žádost, aby Alex jen tak pro výstrahu pověsil pár šlechticů, zůstane nevyslyšena. A do toho se oběma středověkým intrikánům stále jaksi nedaří ukončit milostný poměr s vlastní sestrou, která jim právě povila dítě.

Vítejte v Crusader Kings 3, středověké strategii, která je stejnou měrou šílená, jako realistická. Tentokrát se nám dostává překvapivě dlouhé ukázky (dohromady přes 47 minut), která očekávanou novinku poprvé plynule představuje v akci. A stojí to za to, jak se můžete sami přesvědčit výše.

Eskapády Alfonse VI., krále Leónu, jsou pro Crusader Kings tak typické, až by člověk skoro podezříval vývojáře z toho, že to celé dopředu narafičili pro potěchu diváctva. Ale oni oba vypadají skutečně překvapeně, když za Alfonsem přijde jeho vlastní sestra a zároveň šéfka jeho špionů s tím, že čeká jeho dítě.

Daleko menší překvapení s sebou nesou další události, které zahrnují nemilosrdnou bratrovraždu a pár nešťastných náhod, v jejichž důsledku Alfonso nečekaně podědí nemálo území mimo své původní hranice. Jo, když je vaším dědicem ambiciózní parchant bez špetky svědomí a s neobyčejně oddanou intrikánskou sestřičkou/milenkou, měli byste si pro jistotu krýt záda.

Uvidíte i nějaké to politikaření, když se oba vývojáři rozhodují, do které pozice v královské radě jmenovat kterého vazala. Ale kdyby vás to nudilo a měli jste chuť video vypnout, dovolte, abych vás maličko navnadil: Ne všechny středověké děti se dožijí dospělosti. A ne vždycky jejich život ukončí přirozené příčiny…

Jen tak mimochodem, pro našince je docela příjemné na začátku videa vidět, že jednou z doporučených startovních pozic je vláda knížete Vratislava. Takže můžeme doufat, že České země budou propracovány tak, jak si zaslouží.

Crusader Kings 3 vyjdou 1. září letošního roku na PC.