Hrajeme „pirátské Commandos“ Shadow Gambit živě od 14:00

21. 6. 2023 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Studio Mimimi Productions má na svědomí obnovení kdysi populárního žánru taktických stealth strategií. Svého času byla perfektním zástupcem tohoto žánru série Commandos, ale pochopitelně nebyla jediná. Bohužel, hry tohoto typu ustoupily do ústraní, jen aby se právě díky Mimimi dostaly zpátky na světlo.

Němečtí vývojáři totiž v roce 2016 vyrukovali s výborným Shadow Tactics: Bades of the Shogun a následně nám udělali radost s neméně povedeným Desperados 3. Letos se o slovo hlásí znovu a z víceméně realistického zasazení se posouvají do pirátské fantasy. Jejich novinka Shadow Gambit: The Cursed Crew vyjde už letos v srpnu, a my si tak teď posvítíme na její demo.

Demo byste si ale měli bez ohledu na náš GamesPlay vyzkoušet sami, protože se z toho zatím rýsuje špičkový zástupce žánru. Začínáme ve 14:00.