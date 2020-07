Hrady ve Stronghold: Warlords ochrání tygři a střelný prach

6. 7. 2020 9:00 | autor: Patrik Hajda

Před dvěma týdny nám vývojáři ukázali možnosti budování asijských hradů v nadcházející tower defense/ofense strategii Stronghold: Warlords. Jejich další video (viz výše) do detailu rozebírá pět základních typů obrany, které by neměly chybět okolo a na vašich hradbách.

Bez rozsypaného střelného prachu by to prostě nešlo. Sami si nadesignujete stopu hořlavého prášku z bodu A do bodu B, ale i C, D, E… Zkrátka vám nikdo nezabrání ve vytvoření obrovské sítě střelného prachu, kterou zapálíte jediným hořícím šípem a spálíte tak na úhel každého a vše, co bude její součástí.

Lajny střelného prachu můžete kombinovat se sudy střelného prachu, které k efektu ohně přidávají ještě výbuch s mnohem větším dopadem na procházející šik. Nebo rozprostřete jen samotné sudy, ale občas bude účinnější jedna lajna střelného prachu, která před pochodující armádou udělá ohnivou stěnu a budete tak mít víc času ostřelovat ji lučištníky.

zdroj: FireFly Studios

Ti jsou ostatně druhým typem obrany. Ne vámi vytvořené věže, které manuálně naplníte muži s luky. Ale hotové budky, které častují nepřátele salvou šípů sami od sebe. Odpadne vám tak jedna velitelská starost. Z dřívějších dílů série se vracejí i tygři, kteří se sami uvolní ze svého vězení a napadnou prvního vojáka, kterého uvidí. Nehodí se proti armádám, ale hravě si poradí s osamoceným velitelem. Jen si dejte pozor, aby nebyl váš…

Poslední dva prvky jsou pasivní ochranou. Jednak dřevěné stěny, které ochrání vaši pevnost před prvními útoky, kdy ještě nemáte dostatek zdrojů na pořádné kamenné hradby a později skryjí vaši předsunutou armádu před šípy, a jednak dřevěné stříšky na hradby opět kryjící vaše vojáky před útoky z dálky, ale také zabraňující opření žebříků. Nicméně pohyblivá věž s nimi udělá krátký proces.

zdroj: FireFly Studios

Jde o jedno z mnoha videí, která blíže představují jednotlivé mechanismy hry Stronghold: Warlords. Doporučuji proto sledovat oficiální YouTube studia Firefly, kde se časem objeví další videa, například jedno rozebírající další typy obrany jako jsou věže vašeho hradu, bašty a další. Hra dorazí 29. září na počítače.