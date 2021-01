GamesPlay – středověké válčení ve Field of Glory II: Medieval

19. 1. 2021 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Vašek a Aleš mají s hraním za středověké Přemyslovce svoje zkušenosti, jak dokázali ve svém LongPlayi velkolepé strategie Crusader Kings III. Tam ovšem byly jejich zbraněmi především sňatková politika, vychytralé uzavírání spojenectví a sem tam nějaká ta vraždička, což je přesný opak toho, co vám ve videu předvedou dnes.

Field of Glory II: Medieval se zabývá jednou jedinou věcí: bojováním. Realisticky simuluje středověké bitvy, kde je potřeba přemýšlet na mnoho tahů dopředu a počítat s terénem, morálkou i s tím, že vaše jednotky mají svou vlastní hlavu. Když se na lučištníky rozběhne cizí těžká pěchota, tak prostě ustoupí, i kdybyste se na hlavu stavěli.

No a přesně to vám chlapci ukážou dnes od 15:00 na našem YouTube, tak je nezapomeňte přijít podpořit. Mimochodem, pokud je vám jméno hry povědomé, bude to asi proto, že Vašek s Alešem před časem dělali LongPlay jejího antického předchůdce, Field of Glory 2.

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.