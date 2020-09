GamesPlay – hrajeme strategii Iron Harvest

28. 9. 2020 14:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Vaškovu recenzi na realtimovou strategii Iron Harvest jste si už mohli přečíst a dozvědět se, že tenhle levoboček slavné Company of Heroes rozhodně není špatný, i když se mu nevyhnuly některé docela otravné chybičky. No a teď si to všechno demonstrujeme na videu, kde Vaška doplní Patrik.

Proč zrovna on? Protože se díky oblíbené deskovce Scythe vyzná v bizarním světě 1920+, do nějž je Iron Harvest zasazen. Bude vám tak schopný říct něco o Polanii, Rusvětu a dalších státech alternativních 20. let minulého století, a dokonce se vyzná i ve všech těch hrdinech, co je bez výjimky doprovází ochočené zvířátko.

Přejeme hezké pokoukání a nezapomeňte, že medvědi sice umí být roztomilí, ale když se na vás naštvou, je s vámi amen. A to i když máte těžký kulomet.

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.