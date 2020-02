GamesPlay – hrajeme kreativní projekt Dreams

PlayStation 4

- Video autor: Patrik Hajda

Je to plošinovka? Střílečka? Detektivní adventura? Závodní hra? Co to je vlastně za mix žánrů? To jsou jen různé tituly vytvořené v herním enginu Dreams, který před víkendem dorazil na PlayStation 4. Nebojte se ale slova „engine“. Rozhodně nejde o další Unreal či Unity, i když síly má tento možná trochu nenápadný projekt dost, jak si ukážeme ve videu.