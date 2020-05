Fantasy RPG Solasta: Crown of the Magister zaujme milovníky Dungeons & Dragons

PC MAC

Studio Tactical Adventures možná neznáte, ale stojí za ním člověk, který spoluzaložil Amplitude Studios zodpovědné za hry Endless Legend a Endless Space. Jak už název nového studia napovídá, v jeho tvorbě nebude chybět dobrodružství poháněné taktikou (nebo obráceně?). Jeho prvotina Solasta: Crown of the Magister splňuje obojí a odkazuje se rovnou ke stolní klasice Dungeons & Dragons, od které si vypůjčuje pravidla.

Protože se tvůrcům podařilo sehnat od Wizards of the Coast licenci na pravidla SRD 5.1 pro stolní RPG Dungeons & Dragons, počítejte s podobnou paletou možností i v Solastě, a to při tvorbě čtyř postav, které budou tvořit vaši bandu dobrodruhů, i v potyčkách s roztodivnými nepřáteli.

Ať už máte po boku člověka, elfa, či trpaslíka (nebo jejich „půl“ verze), každý přispěje svou troškou do bitevní vřavy trochu jiným způsobem, jak se na jejich třídu sluší a patří. Nepůjde přitom o němé společníky. Při putování po mapě a prozkoumávání zákoutí zdejšího světa se zapojí do dialogů a prozradí na sebe informace odrážející jejich osobnost.

I když je taktika ve jméně studia, souboje nepůjdou propočítat do posledního číslíčka. Protože se vychází z oficiálních pravidel D&D, neobejde se to bez mrskání dvacetistěnnými kostkami s nějakým tím bonusem v případě, že vám padne bájná dvacítka.

Souboje vypadají jako jedno z hlavních lákadel Solasta: Crown of the Magister. Jsou nebývale vertikální, nabízejí možnost kradmého přístupu, bude se v nich skákat po skalách i létat, a jejich prostředí slibuje užitečnou interakci – můžete například zbořit most pod nohami nepřátel, svrhnout na ně sloup, nebo rovnou celou zeď.

V běhu to vypadá víc než dobře a mohlo by jít o zajímavou alternativu třeba pro Pathfinder: Kingmaker, případně teprve vyvíjený Pathfinder: Wrath of the Righteous. Uvidíme, co vyjde dřív, ale letos radši nepočítejte s ani jedním z těchto chystaných tahových RPG.