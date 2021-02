21. 2. 2021 10:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Na novinky z Blizzconu si musíte počkat příští týden, bohužel tak pružní nejsme. Místo toho tak pro vás máme epizodu novinek, které se věnují snad všem updatům, co tenhle týden vyšly. Ať už do Valhally, Balduru a nebo No Man’s Sky. Padla řeč také o posledním Nintendo Direct a nezapomněli jsme se také podívat na podivnou panelovou diskuzi premiérů Visegrádské čtyřky o budoucnosti vývoje her. Závěrem připomínáme nově vyšlý trailer k chystanému filmovému zpracování Mortal Kombat.