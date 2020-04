Dnes vychází taktické RPG Iratus: Lord of the Dead a rovnou oznamuje první datadisk

Windows

- Video autor: Šárka Tmějová

Temné RPGčko Iratus: Lord of the Dead si prošlo předběžným přístupem a počínaje dnešním dnem si variaci na Darkest Dungeon z pohledu zlovolného nekromanta můžete konečně zahrát načisto. Mezi early accessy na Steamu se ve chvíli vydání udrželo na prvním místě, nyní do něj přibyly dvě nová patra, nové předměty a úkoly. Spolu s nimi se můžete začít připravovat na první zářijový dodatek.