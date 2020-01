Bitva Gelflingů a Skeksisů je na spadnutí, blíží se tahovka The Dark Crystal

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Patrik Hajda

Mašina na kvalitní seriály (a čas od času i filmy) zvaná Netflix loni nechala vyrobit na dnešní dobu unikátní podívanou The Dark Crystal, která navazovala na stejnojmenný film z osmdesátých let. Nechutné loutky obludných Skeksisů se rozhodly znetvořit krásný fantasy svět, jenže narazily na přehlížené malé bytosti Gelflingy, které jim to opět nandají i v počítačové hře The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics.