Akce Werewolf ukazuje přednosti vlčí, vlkodlačí a lidské podoby hrdiny Cahala

15. 12. 2020 9:36 | Video | autor: Patrik Hajda

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood je spolu s Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 jedna z mnoha chystaných her ze světa World of Darkness. Vlkodlak měl původně začít řádit už letos, ale nakonec byl odložen na příští rok, stejně jako upíři. Jako by nad hrami z tohoto univerza visela nějaká kletba...

Než se sami vydáte do boje proti ďábelské těžařské společnosti Endron, můžete se na herní náplň podívat na nových záběrech z hraní s doprovodným komentářem vývojáře ze studia Cyanide. Během sedmi minut se především seznámíte s třemi možnými podobami hlavního hrdiny Cahala.

V roli člověka nebudete budit takovou hrůzu, dokonce budete schopní konverzovat s jinými lidmi a v žádné jiné formě si kupříkladu neotevřete dveře. Přestože lidská forma není vhodná do boje, můžete ji využít k tiché likvidaci nepřátel při plížení, kde přijdou vhod vaše chvaty a kuše.

Vlčí podoba vám pomůže s rychlejším a tišším pohybem po lokacích, a je proto mnohem vhodnější k prvotnímu obhlédnutí situace. Vlk je zároveň schopný prolézat šachtami, čímž se vyhnete nutnosti proměnit se v lidskou podobu při otevírání dveří.

zdroj: Nacon

Tou nejzábavnější formou by ale měl být vlkodlak vhodný výhradně pro bojové situace, v nichž může zaujmout jeden ze dvou bojových postojů. Buď bude mrštný, ale slabší, nebo pomalý, ale jeho pařáty napáchají pořádné škody na tělesných schránkách nepřátel.

Své útoky můžete umocňovat ještě vztekem, který se vám nabíjí třeba i při kradmém zabíjení, zatímco naplnění ukazatele zuřivosti na krátkou dobu spojí oba postoje do jednoho a udělá z vás mrštnou silnou bestii.

Ve videu můžete vidět různé typy nepřátel. Někteří se chrání odolným štítem, jiní dokáží zmutovat v nebezpečnější protivníky. Vlkodlak se v boji díky své přirozenosti poměrně dobře léčí, pokud nedostane pár stříbrných kulek do kožichu. Takové zranění se zahojí až po boji, takže bude na místě využívat bleskurychlé úhyby, které vám pomohou i od smršti granátů a náletů sebevražedných dronů.

Zároveň to vypadá, že můžete být i docela chytrý vlkodlak využívající prostředí k vlastnímu prospěchu, ať už jde o výbušné sudy, nebo třeba zkratování elektřiny, která zraní přibíhající posily. Ano, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood působí hodně béčkově, ale s trochou štěstí by mohlo jít o zábavnou odreagovačku v době, kdy bude o hry poměrně nouze. Datum vydání totiž připadá na 4. únor, což platí pro PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.