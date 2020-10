Vývojáři remaku Mafie vysvětlují, jak předělávali legendární závod

15. 10. 2020 12:20 | Téma | autor: Šárka Tmějová

Mise Fair Play nejspíš vyvolala aspoň lehkou frustraci takřka ve všech hráčích Mafia: The City of Lost Heaven z roku 2002. Proto tým studia Hangar 13 při vývoji Mafia: Definitive Edition tušil, že na sebe závod, do kterého se Tommy Angelo připlete tak nějak omylem a na poslední chvíli, bude poutat víc pozornosti než spousta jiných kapitol.

„Když jsme oznámili vydání hry Mafia: Definitivní edice, byla první otázka většiny hráčů, zda jsme opravili ten závod,“ vzpomíná hlavní designér remaku, Alex Cox, v novém příspěvku. „Tahle mise je natolik proslulá, že jsme věděli, že o ní hodně uslyšíme.“

Podobně jako u ostatních misí se tvůrci snažili zůstat věrní předloze, a to tentokrát ve smyslu obtížnosti, na kterou si spousta hráčů pamatuje. Zároveň ale potřebovali, aby závod zvládli dokončit i ti hráči, kteří Mafii hrají primárně kvůli příběhu a nechtějí se na něm zaseknout na několik hodin až odpolední.

„Fanoušci při uživatelském testování požadovali zachování extrémní náročnosti; pokoření závodu se pro ně stalo nezapomenutelným zážitkem,“ vysvětluje Cox. „Noví hráči však měli opačné pocity. Bez vzpomínek na původní hru jim mise, která vyžaduje tolik opakování a specifických, pokročilých dovedností, prostě neseděla. Myslím, že nakonec jsme přišli s výborným řešením: fanoušci si mohou zajet závod v režimu klasické obtížnosti, který je blíž té hře, kterou si pamatují, zatímco noví hráči si mohou vychutnat zážitek z Velké ceny 30. let 20. století s běžným nastavením obtížnosti.“

Na nižších obtížnostech je tak možné závod klidně zajet na první pokus. Nejvíc nápadnou změnu od roku 2002 hráči mohou pozorovat v ovládání formule – její převrácení už na nižších obtížnostech nepředstavuje okamžitý konec. Soupeři se zároveň drží blíže Tommyho, takže je závod napínavý od začátku do konce. I pokud uděláte chybu, poskytne vám systém drobnou výhodu a stále ještě můžete zazářit.

Na klasickou obtížnost chyby nepřicházejí v úvahu. Pokud se vám závod nedaří dojet, doporučují tvůrci sledovat soupeře a okoukat od nich ideální stopu, brzdit před zatáčkami a vždy, když začnete ztrácet kontrolu nad vozem, zpomalit. Zároveň se nemáte bát občas vjet na trávník a trochu se se soupeři kočkovat, musíte ale počítat, že se triky mohou obrátit proti vám.

Ovládání vozidla si navíc můžete otestovat už v noci před samotným závodem. Za případné poškození už totiž nejste penalizováni, takže formuli můžete prohnat bez obav i ve městě.

Mise Fair Play doznala také příběhových změn. Namísto obyčejného závodu jde o pošťuchování mezi Salierim a Morellem, kde ale zatím nejde o život. Po úspěšném dokončení závodu máte možnost se blíže seznámit s členy Salieriho rodiny včetně Sáry a na chvíli se z vás stane Paulieho taxikář.

„Od chvíle, kdy hra vyšla, jsme sledovali, jak si naši fanoušci se závodem na klasickou obtížnost vedou; od zoufalých hráčů žadonících o milost přes rozzuřené závodníky, na poslední chvíli připravené o první místo, až po jásající vítěze radující se z průjezdu cílovou čárou,“ zmiňuje Cox. „Pocit z překonání zdánlivě nepřekonatelné výzvy je v dnešních titulech velmi vzácný, ale zdá se mi být dokonalou poctou skvělé hře minulé éry.“