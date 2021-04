„Všechny cesty vedou k Ultimate Teamu.“ Uniklý dokument ukazuje priority série FIFA

27. 4. 2021 17:30 | Téma | autor: Václav Pecháček

To, že slavná fotbalová série FIFA posledních několik let upřednostňuje mód FIFA Ultimate Team (FUT), není žádné tajemství. V komunitě preferující singleplayerovou kariéru panuje deziluze nad tím, že hraní jednoho hráče už vývojáře moc nezajímá, protože multiplayer s kartičkami dokupovanými za skutečné peníze je zkrátka finančně mnohem zajímavější.

Jedna věc je ovšem tušit, že se priority vývojářů změnily, druhá věc je vidět to černé na bílém v uniklém interním dokumentu. A přesně taková možnost se nám nyní naskytla díky nejmenovanému insiderovi, na základě jehož leaku kanadská veřejnoprávní stanice CBC zveřejnila rozsáhlou reportáž o přístupu Electronic Arts k jedné ze svých nejlukrativnějších značek.

Co uniklý dokument ukazuje? V zásadě touhu vývojářů (respektive vydavatelů) nahnat co nejvíc hráčů do Ultimate Teamu, aby tam pak mohli nadále utrácet. „FUT je základní stavební kámen a děláme všechno pro to, abychom tam hráče dostali,“ píše se na jednom ze slidů. „Všechny cesty vedou do Ultimate Teamu.“

Dalším kouskem zajímavého (někdo by řekl poněkud sektářského) vyjadřování je to, že EA chce hráče, kteří Ultimate Team nehrají, „konvertovat“ na tento nový, lukrativní zážitek. Naprosto všeříkající pak je, že sama EA označuje zlaťáky, které si můžete ve hře vydělat hraním, za „grindovací měnu“.

Nic z toho vlastně není úplně překvapivé, takže na jednu stranu chápu oficiální vyjádření EA, v němž si společnost stěžuje na „senzacechtivost“ reportáže, která interní dokument okamžitě propojila s tématem gamblingu. Ano, je pravda, že tohle na věci nic nemění, všichni jsme věděli, že FIFA se pohybuje na tenkém morálním a legislativním ledě, o čemž ostatně svědčí právní omezení například v Belgii, kde už ve hře loot boxy za peníze nekoupíte.

Na druhou stranu je skutečně pozoruhodné, jak cynicky na věc nahlížejí zaměstnanci společnosti, kteří jsou si zřejmě dokonale vědomí toho, že svůj produkt postupně transformují v něco, co má podobně blízko k výhernímu automatu jako k fotbalové simulaci. Anonymní insider, který vynesl interní dokument na světlo světa, tak ostatně údajně učinil proto, že mu nebylo eticky příjemné pracovat na hře, která tímto způsobem protlačuje loot boxy.

Sama EA se navíc zatím k věci vždy stavěla tak, že Ultimate Team je pouze jeden z mnoha módů, které FIFA nabízí. Abych parafrázoval: Klidně hru můžete koupit i malému dítěti, vždyť si pěkně zahraje v módech pro jednoho hráče nebo v těch typech multiplayeru, které nezahrnují dokupování hráčských kartiček za skutečné peníze!

Tato rétorika je po novém odhalení ještě prázdnější než kdy dřív.