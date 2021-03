Skandál ve FIFA 21. Zaměstnanec EA údajně prodával vzácné hráče za desítky tisíc korun

Vývojáři a vydavatelé fotbalového hitu FIFA 21 ze společnosti Electronic Arts mají na krku pořádný skandál. Snímky ofocené ze soukromých konverzací, které se objevily na Twitteru, ukazují, že někdo ve spojení se společností, ať už přímo vývojář, nebo jiný insider, za velké peníze prodával ty nejvzácnější kartičky fotbalistů v herním módu Ultimate Team.

Ultimate Team je způsob hraní, v němž hráči staví svůj vlastní vysněný tým z fotbalistů, kteří jim vypadnou z balíčků ve formě kartiček. Pravděpodobnost získání těch nejlepších a nejvzácnějších, ať už se jedná o „ikony“ legend, které kopačky dávno pověsily na hřebík, nebo fotbalisty vybrané do nejlepší jedenáctky roku, je doslova mizivá a pohybuje se hluboko pod jedním procentem na balíček.

Už tento systém, který podporuje utrácení co největšího množství peněz výměnou za mizernou šanci na úspěch, kolem hry rozšířil nepříjemný odér gamblingu, případně „pay-to-win“ – kdo si zaplatí, ten vyhraje. Nové odhalení ovšem ukazuje, že tohoto systému využíval někdo zevnitř, aby se osobně obohatil.

Pravost screenshotů z konverzací, které uvidíte níže, nebyla potvrzena žádnou třetí stranou, takže je prozatím není možné brát jako neprůstřelný důkazní materiál, ale to, co je na nich zachyceno, naprosto ospravedlňuje onlinovou bouři, která se kolem nich strhla a která celé aféře nadělila chytlavé jméno „EA Gate“. Anonymní prodejce si totiž za balíček karet, které může běžný hráč získat jen velkou náhodou, účtuje až 1 000 eur, tedy více než 26 000 korun.

