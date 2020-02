V japonském Katana Kami: A Way of the Samurai Story kováte meče pro vladaře

- Téma autor: Patrik Hajda

Kořeny série Way of the Samurai sahají až do roku 2002, kdy se první díl akční adventury objevil na PlayStationu 2. Do dnešního dne vznikla jedna odbočka Samurai Western a tři plnohodnotná pokračování, poslední vydané v roce 2011 na PlayStationu 3 a o čtyři roky později i na PC. Na japonskou sérii se zjevně nezapomnělo, protože ještě tento měsíc vyjde druhá odbočka Katana Kami: A Way of the Samurai Story, která má k hlavní lince velmi blízko.