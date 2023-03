Únorové recenze na Games.cz: Skoro samé lepší kousky

6. 3. 2023 11:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Únor se podařil, pod rukama nám prošly z velké většiny samé povedené tituly. Na své si přišli jak milovníci rytmických akcí, běsnivě akčního sci-fi, válečných strategií, tak třeba i stříleček z pohledu první osoby. Za zmínku také stojí, že se nám v únorových recenzích potkaly hned dvě hry, které tvůrci oznámili a okamžitě vydali – a obě jsou skvělé. Průměr kazí jen nemastný neslaný Mars, jisté nepříliš povedené oživení milované strategické série, otcovražda na egyptském budování a nevyvážený vikinský gamebook.

„Výtečná rytmická rubačka, která vám přiroste k srdci. Zamilujete si sympatické postavy, hřejivý humor a hlavně narámně povedený soundtrack, který perfektně doplňuje soubojový systém. Každou ránu v tempu písně podkreslují kytarové akordy a vývojáři na vás neustálé valí nové výzvy, typy nepřátel a mechanismy, jak se s nimi vypořádat. Hi-Fi Rush by vás neměl minout, i když rytmickým hrám zrovna neholdujete,“ libuje si Jakub Malchárek nad překvapivou novinkou od studia Tango Gameworks.

„Koncert čiré radosti z hraní, fantastická zábava, která chytne a nepustí, dokud nebudete se svým výkonem zcela spokojeni. Příběh a postavy sice nejsou pro každého, ale zas tu jsou andělské kočičky,“ raduje se z parkourové řežby Pavel Makal.

„Hogwarts Legacy s krásným bradavickým hradem a kouzelnickým systémem staví solidní základy budoucím hrám ze světa Harryho Pottera, jeho vlastní pokus se ale silně prohýbá pod tíhou hloupoučkého příběhu, slabší technické stránky a výplňového obsahu,“ předává své doporučení s výhradami Šárka Tmějová.

„Season: A Letter to the Future je emotivní výlet plný nejrůznějších vjemů, které musíte nejen vstřebat, ale i uchovat pro budoucí generace na stránkách deníku. Pozorování a naslouchání se zde spojuje s lehkou tvořivostí a výsledek nutí k zamyšlení nad nejrůznějšími tématy, která se týkají každého z nás. Zkrátka indie počin, jak má být,“ chválí nezvykle poklidný konec světa Patrik Hajda.

„Mahokenshi nijak neohrožuje svou konkurenci v žánru karetních deckbuildingů a dá se mu toho vyčíst víc, než by bylo milé, včetně příběhu. I přesto ale má spoustu skvělých nápadů, jeho herní náplň je zábavná a puzzlovité strategizování uspokojující. Žádný zázrak se nekoná, stejně tak ani vyložené zklamání. Počkejte na slevu nebo Game Pass,“ soudí o nové fantasy karetce Patrik Hajda.

„Druhý díl Valiant Hearts opakuje už viděné věci z jedničky a nedělá to špatně. Oproti ní ale postrádá prvek překvapení, kterým nás tahle neobvyklá válečná hra nadchla poprvé. Pokud si však předplácíte Netflix, představuje Coming Home velmi příjemný bonus ke všemu tomu neustálému sledování seriálů,“ píše Ondřej Novotný o mobilním pokračování válečné adventury.

„Fenomenálně řízná akce, překvapivě zajímavý příběh, uhrančivá výtvarná stránka a navýsost povedená konverze na počítače. Returnal stojí za to i na PC,“ neskrývá nadšení z fantastické řežby od studia Housemarque Jan Slavík a utíká si střihnout ještě jeden cyklus.

„Pod nehezkou slupkou se skrývá solidní hra, která si ale až příliš půjčuje od konkurence a celkově ji nepřekonává. Systém karukuri je nicméně velmi zábavným prvkem, na kterém by příště měli autoři ještě mnohem víc stavět,“ hodnotí Pavel Makal zamýšlenou konkurenci pro Monster Huntera.

„Perfektní showcase toho, co umí nový VR headset od Sony. Call of the Mountain je solidní lineární variací na oblíbené aktivity z „velkých“ Horizonů. Zejména vhodné pro fanoušky horolezení,“ doporučuje první vlaštovku pro nový VR headset Pavel Makal.

„Metroid Prime Remastered je důkaz, že ty opravdové herní legendy dokáží bez problémů odolat nesmiřitelnému proudu času. Fantastická zábava v pohledném kabátku a bez sebemenších technických problémů. Už aby vyšlo pokračování,“ lebedí si Pavel Makal.

„Skvěle provedená variace na BioShock se spoustou vlastních nápadů a originálním, nevídaným světem. Škoda technických problémů a jistého uživatelského nepohodlí, které zabránilo jít ještě o stupínek výš,“ vynáší verdikt nad vášně budící ruskou střílečkou Pavel Makal.

„Company of Heroes 3 je bezkonkurenčně nejlepší díl série, přestože by mu slušelo více změn a po grafické stránce méně zastaralý zážitek. Nová tahová strategická mapa je výborný prvek, který kampaň pro jednoho hráče proměňuje v masivní tažení na mnoho večerů,“ zve videoherní vojevůdce na frontu Jakub Malchárek.

„Deliver Us Mars přichází se skvělým příběhem, který táhnou kupředu výborně napsané, nadabované a zahrané postavy. Vše ostatní, tedy samotná hra vás svými nelogickými a nezábavnými systémy, od celého vyprávění bohužel tak akorát zdržuje. Mít možnost se na celý příběh hry jen podívat, neváhal bych vám to doporučit,“ varuje před herní stránkou nové adventury Patrik Hajda.

„Skvěle napsaný příběh zasazený do propracovaného fantasy světa. Je zalidněný výbornými postavami, umožňuje i nějakou tu svobodu ve výběru toho, co bude dál. Jenže nemá vůbec dobře vyřešený soubojový systém, a pokud budete mít smůlu na příběhové volby, nebude vám umožněno hru vůbec dohrát,“ seznává o rozhrkaném, ale výborně napsaném gamebooku Vašek Pecháček.

„Moderní, přesto příliš konzervativní reimaginace starých dobrých Settlers. Namísto sebevědomého designu nebo inovací tu ale vývojáři na solidní základy navrstvili jen technické problémy toho nejhrubšího kalibru. Neodkážu si představit, koho by mohli noví Settleři nadchnout. Nenáročné příznivce původních dílů ale mohou alespoň trochu potěšit,“ snaží se Adam Homola na chatrném návratu kultovních strategií najít alespoň něco pozitivního.

„Pharaoh: A New Era staví na hratelnosti, která obstála zkoušku časem jako slovutné pyramidy. Remake je ale plný technických nedodělků a oproti originálu dělá řadu věci hůř. Z bláta Nilu jej zachraňuje, že v jádru je budování impozantních monumentů a měst stále návykové,“ popisuje Jakub Malchárek zacházení, které si fantastická budovatelská strategie nezasloužila.

„Choo-Choo Charles nabízí víc než jen srandovní nápad s démonickou pavoučí mašinkou. Bál jsem se herního ekvivalentu Nissanu Cube – věci, jejíž existence vám sice dělá radost, ale reálně s ní vůbec nepotřebujete přijít do styku. Rád jsem se ale zmýlil a musím říct, že za meme s „mašinkou Tomášem na piku“ stojí i solidní hratelnost. Díru do světa sice neudělá a trvá jen tři hodiny, ale jako hororová jednohubka s vtipem a akcí funguje moc pěkně,“ chválí hororovou jednohubku Dominik Valášek.

